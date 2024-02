Betrugsprozess: 355 Millionen Dollar Strafe für Donald Trump

Die Verurteilung des Ex-US-Präsidenten Trump wegen aufgeblähter Vermögenswerte könne seinem Image als erfolgreicher Geschäftsmann schaden, sagt ZDF-Korrespondentin Claudia Bates. 17.02.2024 | 2:06 min

Das Gesetz ist sehr allgemein gehalten und setzt nicht einmal voraus, dass es Opfer des angeblichen Betrugs gibt. Andererseits handeln die meisten Menschen nicht so ungestraft - wie der Richter in seiner Stellungnahme mehrfach feststellt. Trump erklärte sogar, er sehe keinen Grund, seine Unternehmen nach diesem Fall anders zu führen.

Richter findet harte Worte für Trump

Richter Engoron fand in seinem 92 Seiten langen Urteil harte Worte für Donald Trump und seine zwei erwachsenen Söhne. "Ihr völliger Mangel an Reue grenzt ans Pathologische", so der Richter. "Um sich mehr Geld zu niedrigeren Zinsen leihen zu können, haben die Beklagten unverfroren falsche Finanzdaten eingereicht." Während des Prozesses seien sie nicht bereit gewesen, Verantwortung dafür zu übernehmen.

So fordert der Richter, dass die Trump Organization für weitere drei Jahre von mehreren unabhängigen Aufsehern überwacht wird. Trump darf drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen. Neben den mehr als 355 Millionen Dollar Strafe für Trump - auf die zusätzlich Zinsen bis zur Tilgung anfallen - müssen die beiden Trump-Söhne Eric und Donald Jr. nun je vier Millionen Dollar Strafe zahlen und dürfen zwei Jahre lang keine Unternehmen in New York leiten. Die Gelder werden die Trumps durch Anleihen absichern müssen. Das Urteil sagt auch, dass keine Geschäfte mit einer in New York registrierten Bank zugelassen sind.