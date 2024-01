US-Autorin will Geld ausgeben für "etwas, das Trump hasst"

Der 77-jährige Trump gilt bei den im November anstehenden Präsidentschaftswahlen als aussichtsreichster Bewerber der Republikaner . Er muss sich allerdings derzeit auch in mehreren Fällen mit Gerichten auseinandersetzen. Noch im Februar könnte eine Entscheidung in einem Betrugsprozess in New York fallen, wo ihm ebenfalls eine hohe Strafzahlung droht.