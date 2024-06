Ist Biden senil - oder Opfer einer Schmutzkampagne Trumps?

Joe Biden mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama bei einer Spendengala am Wochenende in Los Angeles.

Trump-nahe Accounts stellen Biden als senil dar

Trump-Sohn spricht von "Inkompetenz und Schwäche"

Nahezu täglich verbreiten Republikaner in Sozialen Netzwerken ähnliche Clips. Die Botschaft: Joe Biden ist senil, verwirrt, gebrechlich. Ein Video, aufgenommen bei der Gedenkfeier zum D-Day in der Normandie, zeigt Biden, wie er seine Knie beugt und scheinbar vergeblich versucht, sich auf einen Stuhl auf der Bühne zu setzen. Der republikanische X-Account "RNC Research" postete das Video, schrieb dazu nur ein Wort: "peinlich".

Biden erstarrt bei Konzert

In einem anderen Video, aufgenommen bei einem Konzert Anfang Juni, wirkt Biden, als wäre er versteinert: In mehreren Szenen steht Biden über längere Zeit starr wie eine Schaufensterpuppe, zwischen tanzenden Menschen. "Niemand zu Hause", schreibt der konservative TV-Sender “Fox News”zu dem Clip bei X

Biden für einen Moment regungslos auf der Bühne

Auch Lewis Kay, ein Sprecher des Moderators des Abends Jimmy Kimmel, bezeichnete die im Internet verbreiteten Behauptungen als "Unsinn": "Die Anwesenden in der ersten Reihe haben ihn angeschrien, und Präsident Biden hat versucht, sie zu hören", schrieb er in einer E-Mail an die Presseagentur AP. "So einfach ist das."