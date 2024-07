Demokraten zeigen sich geschlossen: Alle Kraft hinter Harris

Harris lobte Biden am Montag für seine Errungenschaften in seiner Amtszeit.

Zweitens: Kamals Harris muss sich die Nominierung verdienen, aber soll sie am Ende doch mit großer Einheit bekommen. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Demokraten nun hinter Harris stellen ist bemerkenswert. Dabei versuchen sie einen interessanten Spagat.

Joe Biden tritt nicht erneut gegen Donald Trump an. Wie sich sein Rückzug auf den US-Wahlkampf auswirken könnte, schätzt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.

Pelosi, Konkurrenten und Bundesstaaten - vereint hinter Harris

Zum einen soll deutlich werden, es ist ein offener, demokratischer Prozess und keine Krönung. Denn was die Partei unbedingt vermeiden will, ist der Eindruck, Biden sei undemokratisch aus dem Rennen gedrängt worden, um ihn direkt mit einer Nachfolgerin zu ersetzen.

Die meisten aussichtsreichen Kandidierenden neben Harris haben ihr bereits ihre Unterstützung zugesagt. Genauso wie auch Hunderte Abgeordnete. Am Nachmittag (Ortszeit) reiht sich auch Pelosi in die demonstrative Einheit ein und stellt sich mit "leidenschaftlicher Unterstützung" hinter Harris.

US-Medien berichten, auch die beiden Führer der Demokraten im Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, werden sich in Kürze hinter Harris stellen. Die Parteivorsitzenden der Demokraten aus allen Bundesstaaten hatten das bereit am Sonntag getan.

Eigentlich waren die meisten Delegierten am Parteitag an Biden gebunden. Dadurch, dass er ausgestiegen ist, gibt es nun zwei Optionen:

Optimismus bei einigen Spendern

Innerhalb kürzester Zeit hat die Partei etwas wiederbekommen, was über Wochen nicht vorhanden war: Zuversicht. Die macht sich auch in Zahlen bemerkbar. Harris Wahlkampfteam meldet etwa 81 Millionen US-Dollar an Spenden innerhalb von 24 Stunden. Auch einige Großspender sind auf den Harris-Zug aufgesprungen. Doch andere haben Zweifel.