Biden-Sohn Hunter wegen Steuerbetrugs angeklagt

Es kommt nicht oft vor, dass der Sohn eines US-Präsidenten monatelang eines der bestimmenden Medienthemen im Land ist. Bei Hunter Biden ist aber genau das der Fall. 12.09.2023

Mitten im US-Wahlkampf ist Präsident Joe Biden mit einer weiteren Anklage gegen seinen Sohn Hunter konfrontiert. Am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde in einem zweiten Fall Anklage gegen Hunter Biden erhoben: diesmal wegen Steuerdelikten.

Wie aus der in Los Angeles eingereichten Anklageschrift von Sonderermittler David Weiss hervorgeht, wird dem 53-Jährigen in neun Anklagepunkten unter anderem vorgeworfen, über mehrere Jahre Bundessteuern hinterzogen zu haben.

Anklageschrift: Aufwendungen "für alles außer für seine Steuern"

In der neuen Anklage geht es um die Jahre 2016 bis Mitte Oktober 2020 - also bis kurz vor Joe Bidens Wahl zum Präsidenten. Hunter Biden habe in der Zeit mehr als sieben Millionen US-Dollar an Einnahmen verbucht. Aber:

Der Sohn des US-Präsidenten Hunter Biden muss sich wegen illegalen Waffenbesitzes und Steuervergehen verantworten. 12.08.2023 | 1:54 min

Detaillierte Auflistung von Einnahmen und Ausgaben

In der Anklageschrift ist genau aufgelistet, was Hunter Biden in den betreffenden Jahren einnahm, unter anderem durch einen lukrativen Posten beim ukrainischen Gaskonzern Burisma - zu einer Zeit, als Joe Biden als Vizepräsident federführend für die Ukraine zuständig war. Das hatte Joe Biden schon zuvor negative Schlagzeilen, unbequeme Fragen und Ermittlungen im Parlament beschert. Auch andere undurchsichtige Auslandsgeschäfte von Hunter Biden, etwa in China, sind in der Anklage aufgeführt.