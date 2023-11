Donald Trump: Zwischen Wahlkampf und Gericht

Beim Verlassen des Gerichts - hier im Staat New York - spricht Donald Trump regelmäßig vor Journalisten. (Archivbild)

Mehreren Verfahren muss Trump sich stellen. Allein in dieser Woche verbrachte er zwei Tage in einem Gerichtssaal in Manhattan, wo es in einem Zivilprozess um Betrugsvorwürfe geht. Trump wird zur Last gelegt, seine Vermögenswerte aufgebläht zu haben, um sich Finanzierungen zu sichern und Geschäftsabschlüsse unter Dach und Fach zu bringen.

Donald Trump ist angeklagt, für seine Kandidatur kann ihm das von Nutzen sein, sagen Republikaner. Gegen Joe Biden wettert er wie gewohnt, zu den Daten-Leaks äußert er sich nicht. 12.04.2023 | 6:55 min

Trump vor Gericht weniger laut und offensiv

In der Rolle, in der Trump nun zu sehen ist, ist er nicht so laut und offensiv, wie es aus den vorherigen bekannt ist. Er sitzt zwischen seinen Anwälten und starrt mit finsterem Blick geradeaus. Erst wenn er den Saal verlässt und auf den Flur tritt, scheint er wieder der Altbekannte, der vor den dort wartenden Journalistenscharen und Kameras seine Lesart der Geschehnisse anbringen will.

Trump ist rechtlich nicht verpflichtet, dem Verfahren beizuwohnen. Es scheint aber, als ob er hier auch eine Bühne für seine Präsidentschaftskampagne sieht, auf der er das Bild des angegriffenen Politikers vermitteln kann.

Donald Trump ist der erste Ex-US-Präsident, der in einem Gefängnis erscheinen musste. Trump nutzt nun das entstandene Polizeifoto für den Wahlkampf und inszeniert sich als Opfer. 25.08.2023 | 1:50 min

Nahost-Konflikt überschattet Wirbel um Trump

Die Strategie, sich als Ziel einer breit angelegten Verschwörung darzustellen, hat ihm bislang zumindest geholfen, seine Anhängerschaft zu mobilisieren und seine Wahlkampfkasse zu füllen.

Im Verfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Georgia hat sich ein Mitangeklagter schuldig bekannt. 30.09.2023 | 0:23 min

Während die ersten Auftritte regelmäßig für Medienwirbel sorgten, ist es zumindest in dieser Woche deutlich stiller geworden. Rund ums Gericht verfolgten weniger Reporterinnen und Reporter die Geschehnisse um den Ex-Präsidenten.

Trump verärgert über nachlassenden Wirbel um seine Person

Der machte aus seiner Empörung keinen Hehl. Auf seiner Social-Media-Plattform schrieb Trump:

Obwohl ich hier bin, dreht sich alles um (Präsident Joe) Biden, der sich darauf vorbereitet, in den Nahen Osten zu fliegen. Kein Respekt für die Vereinigten Staaten von Amerika! Donald Trump, ehemaliger US-Präsident

Es war wohl einer der Tage, an denen dem Republikaner die schlechte Stimmung abzulesen war. An manchen Tagen hingegen verließ er den Gerichtssaal siegesgewiss und strahlend. An anderen wiederum stand ihm die Wut ins Gesicht geschrieben.

Der ehemalige US-Präsident Trump sieht sich nun mit seiner vierten Anklage konfrontiert – diesmal aus Georgia wegen versuchten Wahlbetrugs. 15.08.2023 | 1:47 min

Weitere Prozesse gegen Donald Trump folgen

Während Trumps Gerichtsbesuche in New York in den vergangenen Wochen freiwillig waren, wird sich das im Laufe des Verfahrens und in den weiteren Prozessen ändern. So muss er vermutlich in einigen Wochen in dem Zivilverfahren in New York aussagen. Auch im Februar muss er persönlich vor Gericht erscheinen, wenn es um Schweigegeldzahlungen an Frauen im Rahmen des Wahlkampfs von 2016 geht.

Der ehemalige US-Präsident Trump sieht sich vier Anklagen gegenüber und möchte dennoch ein weiteres Mal Präsident werden. Eine Einschätzung von ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 15.08.2023 | 1:04 min

zwei Prozesse starten, die sich um Trumps Anstrengungen drehen, die Wahl von 2020 zu kippen. Der erste davon ist für den 4. März angesetzt - einen Tag vor dem Super Tuesday, an dem in mehr als einem Dutzend US-Staaten die Und im März sollenstarten, die sich um Trumps Anstrengungen drehen, die. Der erste davon ist für den 4. März angesetzt - einen Tag vor dem Super Tuesday, an dem in mehr als einem Dutzend US-Staaten die Vorwahlen im Rennen ums Weiße Haus stattfinden.

Das sind die weiteren Anklagen gegen Trump: