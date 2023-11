Trump stellt sich Behörden in Atlanta

Donald Trump hat sich in Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nun gibt es ein Polizeifoto von ihm, das er jetzt für den Wahlkampf nutzt. 25.08.2023 | 3:22 min

Am Donnerstagabend (Ortszeit) landete Trump mit seinem Privatjet in Atlanta und ließ sich daraufhin zu dem Gefängnis im Bezirk Fulton County fahren, zu dem die Hauptstadt von Georgia gehört.

Trump musste in einer Haftanstalt im Bundesstaat Georgia erscheinen. Wie wirkt sich das auf seinen Wahlkampf aus? Eine Einschätzung von ZDF-Reporter David Sauer. 25.08.2023 | 1:08 min

Polizeifoto von Trump veröffentlicht

Mit großer Entourage erschien Trump im Bezirksgefängnis in Atlanta. Dort wurden seine Personalien aufgenommen. Während der Aufnahme der persönlichen Daten im Gefängnis bekam Trump die Häftlingsnummer "P01135809" zugewiesen. Die Behörden gaben seine Größe mit 1,90 Metern, sein Gewicht mit 97 Kilogramm und seine Haarfarbe mit blond an.

Im Zuge der Anklage wegen Wahlbeeinflussung hat sich Ex-US-Präsident Trump den Behörden im US-Bundesstaat Georgia gestellt. Er zahlte eine Kaution in Höhe von 200.000 Euro. 25.08.2023 | 1:47 min

Trump verließ Fulton County Gefängnis bereits nach 20 Minuten

Nach seiner Anklage wegen Wahlbeeinflussung in Georgia wurde Trump in dem Gefängnis wegen "Vorwürfen der Erpressung und Verschwörung" kurzzeitig unter Arrest gestellt, wie es aus dem Büro des Sheriffs hieß. Nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) durfte Trump das Gebäude nach rund 20 Minuten wieder verlassen.

Das Fulton County Gefängnis in Atlanta, wo Trump erscheinen musste, ist nicht irgendein Ort. Die Haftanstalt ist berüchtigt. Das US-Justizministerium leitete im Juli eine Untersuchung zu den Haftbedingungen dort ein, nachdem ein Häftling bedeckt mit Läusen und Dreck in einer Zelle gestorben war und andere dramatische Berichte aus dem Inneren des Gefängnisses an die Öffentlichkeit gelangten: von Gewaltexzessen, massenhaft kursierenden Waffen, ominösen Todesfällen und einem Verfall des Gebäudes.

ZDF-Korrespondent: Verfahren werden Trumps Image schaden

Das nunmehr vierte Verfahren gegen des Ex-Präsidenten könnte für Trump laut ZDF-Korrespondent Benjamin Daniel das bisher gefährlichste werden: "Trump musste sich erstmals nicht in einem Gericht, sondern in einem Gefängnis melden, inklusive Abnahme von Fingerabdrücken und Aufnahme eines Fahndungsfotos. Außerdem hat die zuständige Staatsanwältin mit dem 23. Oktober 2023 bereits einen zeitnahen Termin für den Prozessbeginn beantragt."

Trump: "Trauriger Tag für Amerika"

Auch Trumps Kampagne für seine angestrebte erneute Wahl zum Präsidenten 2024 verwendet das Bild kurz nach Aufnahme in einem Spendenaufruf auf ihrer Webseite. "BREAKING NEWS: DAS POLIZEIFOTO IST DA", hieß es in der Betreffzeile der jüngsten Spenden-Email, in der Trumps Team für ein neues T-Shirt mit dem Bild wirbt. Dazu ein Zitat: "Dieses Polizeifoto wird für immer als Symbol für Amerikas Widerstand gegen die Tyrannei in die Geschichte eingehen."