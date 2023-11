Donald Trump: Hohe Kaution im US-Bundesstaat Georgia

In New York legt die Staatsanwaltschaft Trump die Fälschung von Geschäftsunterlagen zur Last , in Miami geht es um die Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen. In der US-Hauptstadt Washington ist der Republikaner auf Bundesebene wegen seiner Versuche angeklagt worden, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu kippen.