Georgia: Anklägerin will Trump-Pozess im März

Nach den drei bisherigen Anklagen gegen Trump in New York, Miami und Washington waren die erkennungsdienstliche Behandlung des Ex-Präsidenten und die erste Gerichtsanhörung stets am selben Tag erfolgt. In Georgia werden diese Termine aber an verschiedenen Tagen stattfinden. Der Ex-Präsident behauptet bis heute, er habe lediglich auf im Jahr 2020 erfolgten Wahlbetrug zugunsten seines Rivalen Joe Biden aufmerksam gemacht - auch wenn Gerichte, Behörden und Experten Vorwürfe des massiven Wahlbetrugs vielfach zurückgewiesen und widerlegt haben.