Dokumentenaffäre: Trump-Mitarbeiter plädiert auf unschuldig

Ein Mitangeklagter in den Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit der Affäre um geheime Regierungsunterlagen seine Unschuld beteuert. Carlos De Oliveira, Verwalter von Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida, plädierte am Dienstag durch seinen Anwalt auf nicht schuldig.