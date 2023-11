Anklage: Ex-US-Präsident Trump plädiert auf "nicht schuldig"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat vor Gericht auf "nicht schuldig" plädiert. Angeklagt ist er im Zusammenhang mit dem Kapitol-Sturm und versuchter Wahlfälschung. 04.08.2023 | 1:42 min

Trump wird beschuldigt, eine Verschwörung gestartet zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, Wählern ihr Wahlrecht zu entziehen und ein offizielles Verfahren zu behindern. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt. Es sind die schwersten Anschuldigungen, denen Trump sich stellen muss

Trumps sei es wohl, "wieder Präsident zu werden und sich dadurch möglicherweise vor Gefängnis zu schützen", sagt Washington-Korrespondent Elmar Theveßen.

Nächster Gerichtstermin für Trump am 28. August

Trump erschien am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) am Gerichtsgebäude in der US-Hauptstadt, um das herum Sicherheitsbarrieren errichtet worden waren, und betrat den Gerichtssaal, in dem die Anklage gegen ihn verlesen wurde.

Die erste Anhörung nach der Anklageverlesung gegen Trump findet am 28. August statt - Richterin Moxila Upadhyaya setzte dieses Datum fest. Die Anhörung wird die erste vor der US-Bezirksrichterin Tanya Chutkan sein. Trump muss nicht erscheinen. An diesem Tag soll Chutkan den Termin für das Hauptverfahren festlegen.

Trump: "Trauriger Tag für Amerika"

Es ist die dritte strafrechtliche Anklage und die mit Abstand schwersten Vorwürfe gegen Trump. Gewinnt er die Wahl, befürchtet man eine Verfassungskrise, so sagen Wahlexperten.

Trumps mögliche Strategie: "Verfolgte Unschuld"

Allerdings, so Theveßen, wenn dieses und andere Verfahren liefen, dann werde Trump mehr und mehr "das Image des mutmaßlichen Straftäters haben". Und wenn er dann als Kandidat der Republikaner zur Wahl stünde, würden viele Menschen im Land, auch moderate Republikaner, wahrscheinlich eher sagen: "So einen kann man nicht als Präsident haben." Das sei jedenfalls die Hoffnung vieler im Land.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen einer mutmaßlichen Straftat vor Gericht verantworten muss - und das gleich in mehreren Fällen. Aber, selbst wenn er in Haft käme, so Theveßen, könnte er amerikanischer Präsident werden, wenn er gewählt würde. "Und das wäre noch viel historischer als das, was wir heute erlebt haben."