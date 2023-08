Donald Trump wurde als erster ehemaliger US-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten angeklagt. Im März wurde durch die Staatsanwaltschaft in New York Anklage gegen Trump wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels erhoben. Geld soll zu einem ähnlichen Zweck auch an das Ex-Playmate Karen McDougal geflossen sein.