Tanya Chutkan: Das ist die Richterin im Trump-Prozess

Haynes war gemeinsam mit Tausenden von Aufständischen am 6. Januar 2021 ins Kapitol in Washington eingedrungen , hatte randaliert und hinterher draußen auch uns angegriffen - Journalisten, die live von den Ereignissen berichteten.

Das ZDF verlor an diesem Tag technische Ausrüstung im Wert von rund 30.000 Dollar, zerschlagen von Haynes und seinen Kameraden. Der Mann aus dem Süden des Bundesstaats Virginia wird von Richterin Chutkan zu 32 Monaten Haft plus weiteren drei Jahren auf Bewährung verurteilt. "Ich hoffe, Sie haben etwas daraus gelernt", sagt sie noch.

Chutkan wurde Trump-Fall zugelost

Ex-Präsident Donald Trump muss erstmals vor Gericht erscheinen. Unklar ist, ob er persönlich anreisen oder per Video zugeschalten wird. 03.08.2023 | 0:22 min

Chutkan ist gut vorbereitet

"Es ist eine gravierende Anklage. Sie geht in das Herz der amerikanischen Demokratie", so US-Korrespondent Theveßen. 02.08.2023 | 3:19 min

Trumps Unterstützer erwarten unfaires Verfahren

Ex-US-Präsident Trump muss wieder vor Gericht. Diesmal geht es um den Versuch der Wahlmanipulation und den Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol. 02.08.2023 | 1:39 min

Tanya Chutkan: Frau der klaren Worte

Aber Chutkan, geboren in Jamaika, ausgebildet an Top-Universitäten in den USA, gilt unabhängigen Beobachtern dennoch als strenge und unparteiische Juristin, die sich allein dem Gesetz und der Verfassung der Vereinigten Staaten verpflichtet fühlt. Das erkläre auch ihre klaren Worte in den Urteilen, die sie fällt.