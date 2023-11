Georgia: Zweiter Ex-Trump-Anwalt bekennt sich schuldig

Er gilt laut US-Medien als der "juristische Architekt" der Strategie, die kein geringeres Ziel hatte, als das Wahlergebnis im US-Bundesstaat Georgia zugunsten von Donald Trump zu kippen. Freitagmittag bekannte sich Kenneth Chesebro für schuldig. Ein signifikanter Schritt in dem Verfahren um die mutmaßliche Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl 2020 und gegen Trump

Chesebro will mit Staatsanwaltschaft kooperieren

Der 62 Jahre alte Jurist, ausgebildet in Harvard, steht bei seiner Anhörung zu einem Schuldbekenntnis mit weißem Hemd und schwarzem Anzug im Obersten Gericht des Fulton County, Georgia. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits bekannt, dass sich Kenneth Chesebro auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen hat.

Was seinen Fall so besonders macht: Kenneth Chesebro bekennt sich unter anderem der Verschwörung schuldig. Und gibt zu, dass er das Wahlergebnis in Georgia nach Trumps Niederlage 2020 manipulieren wollte.