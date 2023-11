Wahlbetrug-Anklage: Trump plädiert auf "nicht schuldig"

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach einer Anklage im Bundesstaat Georgia im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug auf "nicht schuldig" plädiert. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor.

Ex-US-Präsident Trump sieht sich im Bundesstaat Georgia mit einer Anklage wegen versuchter Einflussnahme nach der Wahl 2020 konfrontiert. Es ist die vierte Anklage gegen ihn. 15.08.2023 | 2:49 min

In Georgia ist Trump gemeinsam mit 18 anderen Beschuldigten wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat zu beeinflussen, angeklagt worden.

Polizeifoto von Trump veröffentlicht

Am vergangenen Donnerstag hatte der Republikaner bereits im Bezirksgefängnis von Atlanta erscheinen müssen, um sich dort wegen der Anklage formal den Behörden zu stellen und seine Personalien aufnehmen zu lassen. Dort wurde auch ein Polizeifoto des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers gemacht. Das historisch genannte Polizeifoto eines ehemaligen US-Präsidenten ging um die Welt.

Donald Trump hat sich in Atlanta nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden gestellt. Nun gibt es ein Polizeifoto von ihm, dass er jetzt für den Wahlkampf nutzt. 25.08.2023 | 3:22 min

Die 98 Seiten lange Anklageschrift in Georgia listet verschiedene Anklagepunkte auf: Darunter ist ein Tatbestand, der üblicherweise bei Fällen organisierter Kriminalität zum Einsatz kommt.

Vier Anklagen gegen ehemaligen US-Präsidenten Trump

Für Trump ist es bereits die vierte Anklage. Dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat vor Gericht kommt, hatte es in der Geschichte der USA zuvor überhaupt noch nicht gegeben.

Trump musste in einer Haftanstalt im Bundesstaat Georgia erscheinen. Wie wirkt sich das auf seinen Wahlkampf aus? Eine Einschätzung von ZDF-Reporter David Sauer. 25.08.2023 | 1:08 min

Der Republikaner, der bei der Präsidentenwahl 2024 erneut antreten will, weist alle Vorwürfe zurück und wertet die Strafverfolgung gegen ihn als Versuch seiner Gegner, ihn an einem Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern.

Trump forderte Kollegen wohl auf Stimmen "zu finden"

Dutzende Klagen des Trump-Lagers wurden nach der Wahl von Gerichten abgeschmettert, auch vom obersten US-Gericht. Trumps Feldzug gegen den Wahlausgang gipfelte am 6. Januar 2021 in einem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington.