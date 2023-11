Trumps Wahlkampf-Einnahmen sprudeln nach Polizeifoto

Am Donnerstag hatte sich Trump im Bezirksgefängnis von Fulton County in Georgia den Behörden gestellt, bleibt aber gegen eine zuvor ausgehandelte Kaution von 200.000 US-Dollar frei. Hintergrund ist eine Anklage gegen den 77-Jährigen und 18 Mitbeschuldigte durch eine Grand Jury . Ihnen wird zur Last gelegt, sich zu einem Komplott verschworen zu haben, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in dem Südstaat zu kippen, den damals knapp der demokratische Amtsinhaber Joe Biden gewann.