Wahl 2024: Diese Republikaner wollen US-Präsident werden

Donald Trump, Ex-Präsident

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida

Im vergangenen November wurde der seit 2019 amtierende DeSantis mit einem klaren Sieg als Gouverneur wiedergewählt . Für viele schien der Generations- und Führungswechsel bei den Republikanern damit beschlossene Sache. In Umfragen fiel der frühere Marine-Offizier und Kongressabgeordnete in den folgenden Monaten aber wieder klar hinter Trump zurück und liegt in der CBS-Umfrage bei nur 16 Prozent.

Der Republikaner Ron DeSantis hat offiziell seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahl verkündet. Damit fordert er seinen einstigen Förderer Donald Trump heraus. 25.05.2023 | 1:41 min

Vivek Ramaswamy, Biotech-Unternehmer

Der erst 38-jährige Biotech-Unternehmer ist die große Überraschung des bisherigen Vorwahlkampfes. Der Multimillionär und Politik-Neuling hat es mit einer Vielzahl von Wahlkampfauftritten und provokanten Forderungen in Umfragen auf den dritten Platz geschafft. So will der Sohn indischer Einwanderer das Wahlalter grundsätzlich auf 25 Jahre anheben, das Bildungsministerium, die Bundespolizei FBI und die Steuerbehörde IRS auflösen und die Grenze zu Mexiko durch die Armee bewachen lassen.



Ramaswamy hat versprochen, Trumps Politik des "America First" fortzusetzen - und profiliert sich wie DeSantis mit Angriffen gegen die "woke" Linke. Der zweifache Vater wurde durch die Gründung des auf die Entwicklung von Medikamenten spezialisierten Biotech-Unternehmens Roivant Sciences reich wurde.