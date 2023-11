Chaos im US-Parlament: Rennen um Chefposten beginnt von vorn

Mit dem dritten verlorenen Wahlgang ist Republikaner Jim Jordan aus dem Rennen. Das Repräsentantenhaus ist weiter ohne Vorsitz und gesetzgeberisch handlungsunfähig. 21.10.2023 | 0:20 min

Warum gibt es aktuell keinen Vorsitz im US-Kongress?

McCarthy war Anfang Oktober in einer historischen Abstimmung von dem Posten abgewählt worden. Radikale Republikaner hatten ihn aus dem Amt getrieben. Es war das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses auf diesem Weg seinen Job verlor.

Das Amt kommt in der staatlichen Rangfolge der Vereinigten Staaten an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize.

Welche Folgen hat das?

Das Drama bei den Republikanern im Repräsentantenhaus hat das US-Parlament vorerst politisch weitgehend zum Stillstand gebracht. Denn bis ein neuer Vorsitzender der Kammer bestimmt ist, ist die gesetzgeberische Arbeit dort zum großen Teil lahmgelegt - und das mitten in einer Zeit großer internationaler Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten , die die Aufmerksamkeit des US-Parlaments bräuchten.

In seiner Rede an das US-amerikanische Volk hat Präsident Biden Hilfspakete für Israel und die Ukraine angekündigt. Ob er damit beim Kongress durchkommt, ist unsicher. 20.10.2023 | 1:30 min

Zunächst ist nur ein Übergangshaushalt bis Mitte November beschlossen, in dem keine Unterstützung für Kiew enthalten ist. Doch vorerst bewegt sich in der Parlamentskammer nichts.

Wer ist Jim Jordan?

Jordan war am Freitag auch im dritten Wahlgang für den Chefposten gescheitert und hatte dabei gegenüber den vorherigen Anläufen weitere Stimmen aus den eigenen Reihen verloren. Daraufhin wandte sich die Fraktion in einer internen Abstimmung hinter verschlossenen Türen von ihm als Kandidat ab.

Wie geht es nun weiter?

Am Montagabend (Ortszeit) will die Fraktion in Washington zu einer internen Sitzung zusammenkommen, in der sich die Kandidaten vorstellen. Am Dienstag soll nach Angaben der Fraktion der Wahl-Prozess im Plenum möglichst weitergehen. Bis dahin liegt die gesetzgeberische Arbeit in der Kammer weiter größtenteils brach.