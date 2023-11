Trump schaltet sich in Suche für McCarthy-Nachfolge ein

Republikaner Gaetz hat mit der Unterstützung von Republikanern und der Demokraten die Absetzung des Repräsentantenhaus-Vorsitzenden McCarthy erreicht und spaltet damit die Partei. 04.10.2023 | 1:42 min

Jordan gilt als Trump-Anhänger

Zudem gehörte Jordan zu einer Gruppe von Republikanern, die mit Trump vor dem Sturm von dessen Anhängern aufs Kapitol am 6. Januar 2021 daran arbeiteten, dessen Wahlniederlage gegen Präsident Joe Biden zu kippen.

"Jim Jordan ist besonders bekannt als Trump-Anhänger", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Washington. 05.10.2023 | 3:20 min

Trump will einspringen - Besuch in Washington angekündigt

Zuvor ließ Trump am Donnerstag durchblicken, dass er sich vorstellen könne, das Amt zumindest kurzfristig zu übernehmen. Für 30 bis 90 Tage könne er einspringen, falls kein anderer Kandidat auf die nötige Mehrheit komme, sagte Trump am Donnerstag dem Sender Fox News Digital.

Weil er so viele Freunde im Kongress habe, sei er gefragt worden, ob er die Partei "einen" könne. Im Interview kündigte Trump zudem an, am kommenden Dienstag für Gespräche mit Republikanern nach Washington zu reisen.