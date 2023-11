US-Kongress: Diese Folgen könnte McCarthys Absetzung haben

Nach der Absetzung des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy herrscht Ungewissheit über die Nachfolge. Bis zum Ende der Beratungen pausiert die Arbeit des Hauses. 04.10.2023 | 1:42 min

Das hat es in der US-Geschichte noch nicht gegeben: Das Repräsentantenhaus hat seinen Vorsitzenden gestürzt - mit Stimmen aus seiner eigenen Partei. Acht ultra-rechte Republikaner stimmten mit den oppositionellen Demokraten für die Absetzung von Kevin McCarthy

Den Absetzungsantrag hatte der rechte Hardliner Gaetz, ein Unterstützer von Donald Trump , gestellt. Über McCarthys Nachfolge wird frühestens in der kommenden Woche entschieden.

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wurde abgewählt. ZDF-Korrespondentin Heike Slansky schätzt ein, was das für die US-Politik bedeutet.

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wurde abgewählt. ZDF-Korrespondentin Heike Slansky schätzt ein, was das für die US-Politik bedeutet. 04.10.2023 | 3:07 min

Eine bittere Niederlage für die Republikaner. Nicht nur Kevin McCarthy, der Gestürzte, ist beschädigt, sondern auch das Amt. Jetzt rächt sich, dass McCarthy den Hardlinern so viele Zugeständnisse im Januar gemacht hatte. Und auch, dass nur ein Widersacher ausreicht, um ein Misstrauensvotum einzuleiten, wie jetzt geschehen. Ein interner Machtkampf ohne Nachfolger in Sicht. Ausgerechnet jetzt, wo der Übergangshaushalt Mitte November ausläuft, eine Kongresskammer handlungsunfähig.

1. Kongresskammer könnte lahmgelegt werden

Bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist, geht nichts mehr im Repräsentantenhaus: Alle gesetzgeberische Arbeit liegt vorerst auf Eis. McCarthy selbst wolle nicht erneut für den mächtigen Posten antreten, teilte er am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Noch dazu ist ein verfassungsrechtlich wichtiger Posten unbesetzt. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses kommt in der staatlichen Rangfolge an dritter Stelle nach dem Präsidenten und dessen Vize.

2. USA könnten wieder auf "Shutdown" zusteuern

Das parlamentarische Chaos fällt mitten in eine Zeit, in der der Kongress unter anderem einen Bundeshaushalt verabschieden muss, da der Übergangshaushalt Mitte November ausläuft.

Der US-Kongress hat am Sonntag in letzter Minute einen drohenden Shutdown abwenden können. Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat einen Übergangsetat. 01.10.2023 | 0:21 min

3. Internationale Auswirkungen könnten folgen

Das US-Parlament hat außerdem über neue Hilfen für die Ukraine zu entscheiden. In dem am Wochenende verabschiedeten Übergangshaushalt sind keine weiteren Hilfen für das von Russland angegriffene Land vorgesehen.

Das heißt nicht, dass die USA die Ukraine von jetzt auf gleich nicht mehr unterstützen. Allerdings geht das bisher genehmigte Geld zur Neige, neue Mittel müssen her. Die parteiinternen Kämpfe bei den US-Republikanern haben daher auch internationale Auswirkungen.

Welche Auswirkungen würde das Ausbleiben der Ukraine-Unterstützung von Polen, der Slowakei oder den USA auf den Kriegsverlauf haben? 02.10.2023 | 21:07 min

McCarthy war von Beginn seines Amts an geschwächt

Unter anderem setzten die Hardliner in der Fraktion damals durch, dass ein einzelner Abgeordneter einen Antrag auf Absetzung des Vorsitzenden stellen kann - was Gaetz nun ausnutzte. Die radikalen Abgeordneten trieben McCarthy seit Januar unerbittlich vor sich her.