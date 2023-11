Shutdown abgewendet: Biden unterzeichnet Übergangshaushalt

Das Haushaltsjahr in den USA läuft immer vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des Folgejahres. Der Kongress hat für das am Sonntag beginnende neue Haushaltsjahr aber noch kein neues Budget beschlossen - und damit keine Finanzmittel für die Arbeit der Bundesbehörden gebilligt.



Das führt ohne Übergangslösung zum Shutdown: Die Bundesbehörden dürfen nur als unentbehrlich angesehene Arbeit verrichten und werden dadurch weitgehend lahmgelegt. Die in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickten Staatsmitarbeiter bekommen ihren Lohn aber nach Ende des Shutdowns nachträglich ausgezahlt.