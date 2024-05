Sorge um Automation im Krieg: Wenn KI die Atombombe zündet

Das System wurde bereits in den 80er Jahren entwickelt, soll aber nach Aussagen hochrangiger russischer Beamter immer noch funktionieren und 2018 sogar verbessert worden sein, schreibt die Online-Plattform "War On The Rocks" in einer Analyse. "Systeme wie Perimeter verdeutlichen die Risiken der Integration von Automatisierung in nukleare Systeme", heißt es. Der Trend zu einer schleichenden Automatisierung könne die nukleare Stabilität gefährden.