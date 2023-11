US-Shutdown: Republikaner McCarthy nach Einigung unter Druck

Nach der Abwendung eines Stillstands der Regierungsgeschäfte in den USA will ein radikaler Republikaner seinen Parteikollegen Kevin McCarthy aus dem Amt jagen. Er wolle diese Woche einen Antrag einbringen, um den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses von seinem Posten zu entfernen, kündigte Matt Gaetz im US-Fernsehen an.