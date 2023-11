Laptop-Leaks: Bidens Sohn verklagt Ex-Trump-Anwalt Giuliani

In der Affäre um öffentlich gewordene Daten von seinem Laptop hat der Sohn von US-Präsident Joe Biden den früheren Privatanwalt von Ex-Präsident Donald Trump , Rudy Giuliani, verklagt. In der am Dienstag bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Zivilklage wirft Hunter Biden dem früheren New Yorker Bürgermeister Giuliani eine "totale Vernichtung" seiner "digitalen Privatsphäre" vor.