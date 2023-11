Gold, Geld: US-Senator Menendez wegen Korruption angeklagt

Hunderttausende Dollar als Bestechung angenommen?

Die Bundesstaatsanwaltschaft von New York wirft dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Senats in der Anklage vor, von drei Geschäftsleuten aus dem Bundesstaat New Jersey von 2018 an hunderttausende Dollar an Bestechungsgeldern angenommen zu haben.