US-Republikaner: Mitt Romney tritt nicht mehr für Senat an

Seine Ankündigung vom Mittwoch, nicht für eine zweite Amtszeit im Senat zu kandidieren, nutzte Romney für Kritik an Trump wie auch an Präsident Joe Biden von der Demokratischen Partei. So leugne Trump den Klimawandel , während Biden nur "Wohlfühl-Lösungen" anbiete, die nichts an der Erderwärmung ändern würden.