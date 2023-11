US-Kapitol-Sturm: 22 Jahre Haft für Ex-"Proud Boys"-Anführer

Ein ehemaliger Anführer der "Proud Boys", Enrique Tarrio, ist am Dienstag wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des US-Kapitols zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Es handelt sich um die bislang höchste Strafe im Zusammenhang mit den Unruhen am 6. Januar 2021. Richter Timothy Kelly bei der Strafmaßverkündung am Bezirksgericht für den District of Columbia: