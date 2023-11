Sturm auf Kapitol: 17 Jahre Haft für Ex-Proud-Boy-Anführer

Außerdem wurde am Freitag der 46 Jahre alte Dominic Pezzola zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Ex-Proud-Boy-Mitglied hatte am 6. Januar 2021 mit dem Schutzschild eines Polizisten ein Fenster des Kapitols eingeschlagen und war mit weiteren Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in das Gebäude eingedrungen.