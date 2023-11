USA: Sonderermittler fordert Redeverbot für Trump

Smith: Trump-Anhänger drohen Staatsanwälten

"Terminlich wird sein Wahlkampf eine Herausforderung, denn Trump hat vier Anklagen," so Claudia Bates aus Washington. 25.08.2023 | 1:38 min

Zeugen könnten eingeschüchtert werden

Smith führt öffentliche Äußerungen von Trump auf

Smith führte in seinem Antrag einige öffentliche Äußerungen von Trump auf. Diese hatte er gemacht, nachdem er Anfang August von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden war, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 nachträglich zu kippen und sich damit an der Macht zu halten.

Trump: "Ein Team von Gangstern"

Der Plan von Ex-Präsident Trump sei es wohl, "wieder Präsident zu werden und sich dadurch möglicherweise vor Gefängnis zu schützen", sagt Washington-Korrespondent Elmar Theveßen. 04.08.2023 | 2:44 min

Prozessauftakt ist am 4. März 2024

Ende August setzte die Richterin den 4. März als Auftakttermin für das Verfahren in Washington fest. Es beginnt somit einen Tag vor dem sogenannten "Super Tuesday". An diesem Tag finden in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen statt. Trump will erneut für das Präsidentenamt kandidieren.