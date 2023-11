Wahlbetrug in Georgia? Trump-Prozess wird vier Monate dauern

Unter anderem ist er auch auf Bundesebene in Washington im Zusammenhang mit der Wahl 2020 angeklagt worden. Das Prozedere in Georgia unterscheidet sich jedoch von den übrigen Verfahren in New York Miami und Washington . Bei der Anhörung in Atlanta waren Kameras zugelassen, und die Sitzung wurde live im TV übertragen. Womöglich wird das auch für den späteren Prozess gelten.