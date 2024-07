Kamala Harris' Außenpolitik: So könnte sie aussehen

Im Großen und Ganzen dürfte Kamala Harris ' Außenpolitik Analysten zufolge der Joe Bidens ähneln. Harris hat beispielsweise signalisiert, dass sie von Bidens entschiedener Unterstützung für die Nato nicht abrücken und die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland weiterhin unterstützen werde.

"Die demokratische Partei hat angekündigt, dass sie gar nicht unbedingt bis zum Parteitag warten will, um Harris zu nominieren" berichtet ZDF-Reporter Jan Fritsche aus Washington.

China: Einfluss zurückdrängen

In Bezug auf China hat sich Harris schon lange der parteiübergreifenden Meinung der Mehrheit in Washington angeschlossen: Die USA müssen Chinas Einfluss zurückdrängen. Analysten gehen davon aus, dass Harris Bidens Politik beibehalten wird.

Joe Biden habe das Bündnis sein ganzes politisches Leben lang geprägt, so Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im ZDF-Interview.

Bei Bedarf müsse der Regierung in Peking entgegengetreten werden. Harris hat in Asien mehrere Reisen unternommen, um die Beziehungen in der wirtschaftlich dynamischen Region zu stärken.