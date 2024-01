Ex-Präsident Trump verliert erneut gegen New York Times

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss wegen einer gescheiterten Klage gegen die "New York Times" der Zeitung rund 400.000 US-Dollar (rund 365.000 Euro) Anwaltskosten erstatten. Das entschied am Freitag (Ortszeit) Medienberichten zufolge ein Richter des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaats New York.