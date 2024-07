Attentatsversuch auf Donald Trump: So reagiert die Welt

Das versuchte Attentat auf Donald Trump löste in den USA und international Entsetzen aus.

Biden: Kein Platz in Amerika für die Art von Gewalt

US-Präsident Joe Biden hat den gewaltsamen Vorfall verurteilt und Trump seine Unterstützung ausgesprochen. "Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", sagte Biden vor Reportern. "Es ist krank. Es ist krank."

Dies sei einer der Gründe, "warum wir als Nation zusammenstehen müssen", fuhr Biden fort. Die Vorstellung, dass es in den USA politische Gewalt gebe, sei unerhört. "Jeder, jeder muss das verurteilen."

Schüsse bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump: Videoaufnahmen zeigen, wie der Ex-US-Präsident in Sicherheit gebracht wird. Biden verurteilte den Vorfall scharf.

Viele weitere US-Politiker verurteilen Vorfall scharf

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama verurteilte den Angriff. "In unserer Demokratie ist absolut kein Platz für politische Gewalt", schrieb der Demokrat auf X. Der Vorfall gebe Anlass, sich zu Anstand und Respekt in der Politik zu bekennen.

Die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi schrieb auf X: "Als jemand, deren Familie Opfer politischer Gewalt geworden ist, weiß ich aus erster Hand, dass politische Gewalt jeglicher Art in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Ich danke Gott, dass der ehemalige Präsident Trump in Sicherheit ist."

Deutscher Botschafter in den USA: "Grausame Schießerei"

Der deutsche Botschafter in den USA, Andreas Michaelis, sprach in der Nacht zu Sonntag auf der Plattform X von "schockierenden Szenen" und einer "grausamen Schießerei". "Wir sind erleichtert, dass der ehemalige Präsident Trump offenbar nicht schwer verletzt ist", ergänzte Michaelis. "Für politische Gewalt ist kein Platz", fügte er hinzu.

EU-Politiker zeigen sich nach Attacke schockiert

EU-Chefdiplomat Josep Borrell verurteilte den Angriff scharf. "Ich bin schockiert über die Nachricht vom Angriff auf Präsident Trump", schrieb der Außenbeauftragte der Europäischen Union in der Nacht auf X. "Wieder einmal erleben wir inakzeptable Gewalttaten gegen Politiker."

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich entsetzt. Am frühen Morgen schrieb sie auf X:

UN-Generalsekretär verurteilt Vorfall als politischen Gewaltakt

UN-Generalsekretär António Guterres hat den Vorfall laut eines Sprechers als politischen Gewaltakt "eindeutig verurteilt". Guterres sende Trump die besten Wünsche für eine schnelle Genesung, erklärte UN-Sprecher Stephane Dujarric in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in New York.