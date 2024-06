"Schmerzhaft", "traurig": Wie Biden-Wähler die Debatte sehen

Die US-Hauptstadt gilt als demokratische Hochburg. Beim gemeinsamen Schauen des TV-Duells in einer Bar kam keine Jubelstimmung auf.

Es hätte ein gemütlicher Sommerabend werden können. In der Bar im Nordwesten von Washington ist die Terrasse gefüllt, auf den Bildschirmen läuft CNN, mit der ersten TV-Debatte von US-Präsident Joe Biden und Donald Trump

Die Hauptstadt ist mehrheitlich demokratisch, so auch das Publikum in der Bar. Als Biden seinen Auftritt beginnt, wird es leise. Man sieht betroffene Gesichter. Der Präsident ist schlecht zu verstehen, klingt heiser und verhaspelt sich zu Beginn mehrfach. Die 45-jährige Juristin Michele fasst sich an den Kopf und sagt: