TV-Duell: Wie sich Trump und Biden geschlagen haben

In den USA geht der Kampf um das Weiße Haus in die heiße Phase. Donald Trump ging zum verbalen Angriff über, Joe Biden hatte dem wenig entgegenzusetzen.

Ab der ersten Sendesekunde war klar: In der CNN-Arena wird in den folgenden zwei Stunden die Luft brennen. Gleich beim ersten Thema - Inflation - warf Donald Trump seinem Konkurrenten wirtschaftspolitisches Versagen vor.

Trump mit besserem Start, Biden fängt sich später

Der Ton für den Abend war also gleich gesetzt, auch, wenn man angesichts der neuen Regeln weniger direkte Konfrontation hätte erwarten können - beispielsweise wurde stets das Mikrofon jenes Kandidaten, der nicht an der Reihe war, stummgeschaltet.

Biden verspricht Rückkehr zu landesweitem Abtreibungsrecht

Die Moderator*innen Dana Bash und Jake Tapper sprachen in ihren Fragen alle großen Wahlkampf-Themen an - die Abtreibungs-Debatte gleich zu Beginn. Unter anderem die von Trump ernannten Richter*innen am US-Supreme Court hatten ja vor gut zwei Jahren mit dafür gesorgt, dass das bundesweite Recht auf Abtreibung gekippt wurde.