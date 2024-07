Appell an Amerika: Was Bidens Rede an die Nation zeigt

Quelle: Photographer: Erin Schaff/The New York Times/Bloomberg via Getty Images

"Ich verehre dieses Amt, aber ich liebe dieses Land mehr", sagt US-Präsident Joe Biden am Anfang seiner emotionalen Rede an die Nation. Nach wochenlangen Diskussionen über seine Fitness und seine Chancen, die Wahl zu gewinnen, begründet er seinen Rückzug damit, dass er seine Partei vereinen musste.

Biden: Wähler haben es in der Hand

Amerika werde sich entscheiden müssen, so Biden, "ob es vorwärts oder rückwärts gehen will, ob es Hoffnung oder Hass, ob es Einheit oder Spaltung will. Wir müssen uns entscheiden. Glauben wir noch an Ehrlichkeit, Anstand, Respekt, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie?"