Trumps Party: Fünf Lektionen vom Parteitag der Republikaner

Von Beginn an hatte dieser Parteitag nur einen Namen: Trump, von Merchandisigng über Aufsteller und Fotos auf den Fluren bis zur Musikauswahl.

Vier Tage lang lässt sich Donald Trump beim Parteitag der Republikaner feiern. Es sind seine Regeln, seine Sprecher. Es ist seine Musik. Im Parteivorsitz sitzen seine Verbündeten und seine Familie . Das Parteiprogramm besteht aus seinen Ideen. In jedem Detail zeigt sich seine Macht über die Republikaner.

2016 war Trump noch Gegenwind ausgesetzt, 2020 überschatteten die Pandemie und Proteste gegen Polizeigewalt den Parteitag. 2024 sind es seine Festspiele. Zum dritten Mal in Folge macht ihn die Partei zu ihrem Kandidaten - trotz verlorener Wahl in 2020. Gegenstimmen oder Kritik gibt es nicht.

Das Ziel: Die Stärke des Donald Trump darstellen

Am Donnerstagabend greift auch Rockmusiker Kid Rock das in seinem Auftritt auf. Wrestling-Ikone Hulk Hogan nennt den Ex-Präsidenten einen "amerikanischen Helden". Hogan zerreißt sich auf der Bühne ein T-Shirt und ruft ins Mikrofon, er kenne viele harte Kerle, aber:

Politik tritt in den Hintergrund

Durch Trump selbst und durch viele Redner vor Ort spielt Gott und Glauben ebenfalls eine wichtige Rolle auf diesem Parteitag. So sagt Trump, allein die Gnade Gottes habe ihn gerettet. Der evangelikale PredigerFranklin Graham bringt einen der seltenen Verweise auf Abtreibungen. Er dankt Trump für die Ernennung konservativer Richter und lobt J.D. Vance für seinen Einsatz gegen Schwangerschaftsabbrüche.

Trump als menschlicher Kämpfer

Eine der wichtigsten und häufigsten Botschaften über Trump in Milwaukee: Er interessiert sich und kümmert sich um die normalen Leute. Eine breite Auswahl an Sprechern erzählt von persönlichen Begegnungen mit Trump. Seine Enkeltochter macht Witze über ihren Opa, ehemalige Mitarbeiter sprechen von ihm. Sie zeichnen eine liebevolle, bescheidene Persönlichkeit. Oft wird dabei ganz konkret auf Unterschiede zu US-Präsident Joe Biden hingewiesen.

Ein bemerkenswerter Moment ist dabei der Auftritt Hinterbliebener von Familien, die beim überstürzten Abzug auf Afghanistan gefallen sind. Als die Familien von Biden erzählen, der sich nicht um sie geschert habe, der die Namen der jungen Soldaten nie genannt habe und der in der TV-Debatte davon sprach, es seien in seiner Amtszeit keine Militärs gestorben, buht die Menge. Trump hingegen habe sich Zeit genommen, habe zugehört, heißt es.

Umgeben von Lügen, Populismus und Verschwörungen

Bei diversen Rednern innerhalb der vier Tage klingt es entweder subtil an oder es wird offen das Ergebnis der Wahl 2020 angezweifelt, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Ähnlich verhält es sich mit der Behauptung, Biden und die Demokraten würden Trump juristisch verfolgen und der Behauptung, die Migranten seien die größte Gefahr für das Land.

Menschen wie der konservative Kommentator Tucker Carlson oder Trumps Sohn Eric halten scharfe Reden. Sie peitschen die Menge gegen Joe Biden und seine Politik auf. Carlson sagt etwa, die Ukraine-Hilfen seien ein "ausgestreckter Mittelfinger in Richtung eines jeden Amerikaners". Bei rechten Aktivisten, Politikern und Trump mischen sich Übertreibungen mit Lügen und Verschwörungen.

Die USA sind so polarisiert wie selten zuvor. Entzweit in politische Lager. In 40 US-Staaten kann eine Partei kompromisslos durchregieren. Die Republikaner oder die Demokraten.

