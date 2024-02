Putin-Interview: Carlson als "nützlicher Idiot"?

Das Interview wurde bereits am 6. Februar aufgezeichnet, veröffentlicht wurde es am 8. Februar mit englischer Übersetzung des russischen Präsidenten.

Zwei Tage lang hat US-Moderator Tucker Carlson Werbung für sein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gemacht. Jetzt ist es da, dauert zwei Stunden und beginnt mit einer halben Stunde Geschichtsunterricht mit Putin. Von Prinz Rjurik über Jaroslaw den Weisen, Hitler und Stalin rechtfertigt Putin seinen Einmarsch in die Ukraine mit altbekannten, fragwürdigen Argumenten.

Carlson hört zu, unterbricht ihn kaum. Ob es eine echte Unterhaltung werden soll, fragt Putin Carlson in den ersten Sekunden, und geht in den historischen Monolog über. Carlson stellt kaum herausfordernde Fragen, hinterfragt keine Fakten. Putin fühlt sich sichtbar wohl und macht aus seiner Sicht einige Punkte - vor allem für das russische Publikum.

Welche Punkte interessant waren

Aus rein nachrichtlicher Perspektive gibt wenig interessante Punkte. Einer davon: Putin erklärt, Russland habe kein Interesse daran, in Länder wie Polen oder Lettland einzumarschieren.

Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, sich in einen globalen Krieg einzumischen.

Der US-Regierung rät Putin, sie solle aufhören für die Ukraine zu kämpfen, es gebe genug nationale Probleme. "Wäre es nicht besser, mit Russland zu verhandeln? Erzielt eine Einigung," sagt Putin in Richtung Washington. Russland werde "bis zum Ende" für seine Interessen kämpfen.

Kreml offen gegenüber Carlson: Warum?

Carlson hat vor dem Interview behauptet, kein anderer Journalist habe versucht, mit Putin zu sprechen. Mehrere Journalisten widerlegen das, selbst der Kreml stellt über den Sprecher Peskow klar, dass es viele Interviewanfragen gebe. Tatsache ist, der Kreml hat lange keinen ausländischen Journalisten an Putin herangelassen. Warum also Carlson?

Der Kreml begründet das offiziell mit dem "anderen Angang" des ehemaligen Fox-News-Moderators Carlson. Er berichte nicht so einseitig und voreingenommen wie viele westliche Nachrichtensender, so Peskow. Was damit vermutlich gemeint ist: Carlson gilt als eher russlandfreundlich, hat häufiger russische Narrative übernommen.