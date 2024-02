Experte: Sanktionsforderung wegen Putin-Interview "absurd"

Das Gespräch sorgt schon vor der Veröffentlichung für einigen Wirbel. Mehrere EU-Parlamentarier fordern schon vor der Ausstrahlung des Gesprächs, dass die EU Sanktionen gegen den früheren Moderator des US-Senders Fox News verhängen solle. Carlson hatte bereits am Anfang der Woche angekündigt in Moskau zu sein und einen Termin bei Putin zu haben.

Heftige Kritik schon kurz nach Interview-Ankündigung

Paet prangert an, dass Carlson regelmäßig Mitgefühl für das russische Regime und Putin äußere und die Ukraine verunglimpfe. Auch sie fordert in dem Zusammenhang ein Reiseverbot in EU-Länder. Für derartige Sanktionen ist der Auswärtige Dienst der EU zuständig, er wäre auch auf die Zustimmung des Rates der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder angewiesen.

Sanktionsexperte hält die Forderungen für haltlos

Alleine die Forderung sorge dafür, dass "das Instrument der Sanktionen in der EU zu einem nicht mehr ernstzunehmenden politischen Instrument verkommen könnte", so Winkler. Und sie könnte sogar dem Kreml direkt in die Karten spielen, da die russische Staatspropaganda die Forderung als Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit ausschlachten werde. Das Carlson mit seinem Interview gegen bestehende EU-Sanktion verstoßen könnte, sei höchst unwahrscheinlich, insbesondere da er sichr nicht in der EU aufhalte.