Marsch durch Mexiko: Tausende Migranten ziehen Richtung USA

Wenige Tage vor einem geplanten Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Mexiko-Stadt ziehen etwa 6.000 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, durch Mexiko in Richtung US-Grenze. Der Treck unter dem Motto "Exodus aus der Armut" setzte sich am Sonntag von Tapachula an der südlichen Grenze zu Guatemala in Richtung Norden in Bewegung.