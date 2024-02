US-Wahl und Europa: Was, wenn Trump gewinnt?

In Europa schrillen die Alarmglocken. Trumps Drohungen, die Nato zu verlassen, sorgen für Unsicherheit im Bündnis. Könnte sich Europa ohne Amerika gegen Russland verteidigen? 15.02.2024 | 15:58 min

Es ist, zum Glück, nur eine Übung, die dieser Tage in Europa läuft: "Steadfast Defender", das größte Nato-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges - mit 90.000 Soldaten insgesamt, 12.000 davon aus Deutschland. Die meisten aber kommen aus den USA . Zumindest in diesem Übungsmanöver ist die Welt der Nato noch in Ordnung.

Trumps Äußerungen, Europas Furcht

Doch seitdem Donald Trump davon sprach, er würde Russland zu einem Angriff auf säumige Nato-Partner "ermutigen" , dürfte auch dem letzten in Europa mit Verantwortung klar geworden sein: Sollte Trump in den USA wieder an die Macht kommen, kann sich Europa nicht mehr auf den Schutz durch die USA verlassen. Was dann?

Ex-US-Präsident Trump äußert sich auf einer Wahlkampfveranstaltung zur Nato und droht, beitragssäumigen Nato-Partner militärisch nicht vor Russland zu schützen. 12.02.2024 | 2:00 min

Trump 2.0 wäre deutlich gefährlicher

Diesmal, so fürchten sie in Brüssel, gäbe es keine "Adults in the room", keine Erwachsenen mehr am Tisch. Und diesmal hat sich auch das Trump-Umfeld vorbereitet: Pläne für die Stilllegung der Allianz mit Europa existieren bereits, schon wird im Trump-Umfeld über eine zweistufige Mitgliedschaft fabuliert - mit Schutz nur für jene Länder, die nach Ansicht der USA ausreichend zahlen, die wie vereinbart zwei Prozent ihres Haushaltes in die Verteidigung investieren.