Nach Trumps Drohung: Braucht EU eigene Armee und Atomwaffen?

In jedem Fall sei Trumps Drohung in Europa "eingeschlagen wie eine Bombe". Ganz anders dagegen in den USA, beschrieb es Elmar Theveßen, Washington-Korrespondent des ZDF. "Bei den Anhängern von Donald Trump kommt das sehr gut an", sagte er. Diese seien froh, wenn Trump ihnen verspreche, Geld lieber im Inland einzusetzen als für die Nato und einen Krieg in Europa.