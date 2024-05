Fünfte Amtszeit: Wie Putin den Westen täuschen will

Es ist Punkt 12, als der Gong im Erlöserturm des Kreml in Moskau ertönt. Es schlägt erneut die Stunde des Wladimir Putin. Des neuen alten Präsidenten Russlands . Eine sonore Stimme kündigt den Präsidenten an. "Wladimir Wladimirowitsch Putin" ertönt es in den prunkvollen Sälen.