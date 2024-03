Putin gewinnt Russland-Wahl: Opposition kaum noch vorhanden

Auf dem Grab von Alexej Nawalny in Moskau liegt am letzten Tag der Wahl ein Stimmzettel. Es ist kein Original, denn hier steht Alexej Nawalny als Abstimmungsoption. Hinter seinem Namen ein Häkchen. Russlands Oppositionsführer ist seit einem Monat tot , trotzdem kommen immer noch zahlreiche Menschen hierher.

Am letzten Tag der Präsidentschaftswahl wollen sie zeigen, was sie von Putins Präsidentschaft halten. "Der heutige Wahltag ist, was das Ergebnis angeht, eine Clownerie", sagt Michail. "Aber ich habe getan, was ich tun musste. 'Mittags, gegen Putin', ich habe an der Aktion teilgenommen."