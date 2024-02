Krieg gegen die Ukraine: Wie ist die Stimmung in Russland?

Unter dem Druck Putins sind westliche Werte in der russischen Gesellschaft weitgehend verdrängt worden. Trotzdem gibt es noch mutige Menschen, die sich dagegen auflehnen. 21.02.2024 | 11:32 min

Der Menschenrechtler Oleg Orlow kommt meist mit einer Reisetasche zu seiner Gerichtsverhandlung in Moskau. Denn er rechnet damit, jederzeit ins Gefängnis zu müssen. Er ist einer der letzten, der den Krieg gegen die Ukraine offen kritisiert und noch auf freiem Fuß ist. In einem Land, in dem Regierungskritik die Freiheit kosten kann.