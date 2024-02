Nawalnys Mutter klagt auf Herausgabe von Leiche

Die Mutter des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny will die Behörden gerichtlich zur Herausgabe der Leiche ihres Sohnes zwingen. Ljudmila Nawalnaja habe bei einem Gericht in Salechard Klage gegen die Weigerung der Behörden eingereicht, den Leichnam zur Beerdigung freizugeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch. Doch das zuständige Gericht in der sibirischen Stadt Salechard will sich damit erst in rund anderthalb Wochen beschäftigen.