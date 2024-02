Nach Tod von Nawalny: Mutter weiter ohne Zugang zu Leichnam

Wie starb Alexej Nawalny? Das ist eine der vielen Fragen, die nach dem Tod des Kremlgegners nicht geklärt sind. Vielerorts fanden Gedenkkundgebungen statt. 19.02.2024 | 2:05 min

Nach dem Tod des Kremlgegners Alexej Nawalny in einem russischen Straflager haben die Mutter und die Anwälte nach Angaben der Sprecherin des Oppositionellen auch den dritten Tag in Folge keinen Zugang zum Leichnam des 47-Jährigen.

Am Montagmorgen seien Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja und die Anwälte nicht in die Leichenhalle in der nordrussischen Stadt Salechard gelassen worden. Einer der Anwälte sei "buchstäblich hinausgestoßen" worden, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch im Onlineportal X.

Auf die Frage, ob sich dort Alexejs Körper befinde, antworten die Mitarbeiter nicht. Kira Jarmysch, Nawalnys Sprecherin

Nawalny-Sprecherin Kira Jarmysch auf X: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Nawalnys Mutter Ljudmila Nawalnaja (M.) in Begleitung von Anwälten nach dem Besuch des Untersuchungsausschusses in Salechard. Quelle: epa

Nawalny-Sprecherin: "Sie lügen und spielen auf Zeit"

Außerdem habe das Ermittlungskomitee mitgeteilt, dass die Untersuchung von Nawalnys Tod verlängert worden sei. "Sie sagen nicht, wie lange das dauern wird", schrieb Jarmysch. Die Todesursache sei noch "unbekannt". "Sie lügen, spielen auf Zeit und verheimlichen es nicht einmal."

Nawalny-Sprecherin Kira Jarmysch auf X: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Angehörige und das Team Nawalnys fordern den russischen Machtapparat seit Tagen zur Herausgabe der Leiche auf.

Tausende Menschen in Russland haben einen Aufruf an die russischen Behörden unterzeichnet, den Leichnam Nawalnys unverzüglich zu übergeben. 18.02.2024 | 0:22 min

Nawalny-Team macht Putin verantwortlich

Nach offiziellen Angaben war der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin am Freitag im Straflager gestorben. Nawalnys Team macht Putin für den Tod Nawalnys verantwortlich. Auch zahlreiche westliche Politiker äußerten sich ähnlich.

Nawalnys Tod ereignete sich einen Monat vor der Präsidentschaftswahl Mitte März , bei der mangels wirklicher Opposition Putins Wiederwahl erwartet wird. Putin hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert.

Witwe in Brüssel erwartet

Die Witwe des russischen Oppositionsführers, Julia Nawalnaja, ist an diesem Montag zum EU-Außenministertreffen in Brüssel eingeladen. Die Außenminister wollen damit "ein starkes Signal der Unterstützung für die Freiheitskämpfer in Russland senden" und Nawalny ehren.

Am Sonntagabend hatte Nawalnaja erstmals seit dem Tod ihres Mannes im sozialen Netzwerk Instagram einen Beitrag abgesetzt - ein Foto, auf dem Nawalny sie liebkoste und mit den Worten: "Ich liebe dich".

Julia Nawalnaja auf Instagram: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Tausende Menschen sprachen in Kommentaren Julia Nawalnaja Mut zu und wünschten ihr Kraft. Am Montagmorgen hatte der Eintrag mehr als eine halbe Million Aufrufe.

Festnahmen wegen Trauerbekundungen in Russland

Auch in Russland zeigten Russen und Russinnen offen ihre Trauer - trotz Hunderter Festnahmen und Polizeigewalt . Viele legten an offiziellen Denkmälern für die Opfer politischer Gewalt Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Es habe mehr als 400 Festnahmen gegeben, berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper. Alleine in St. Petersburg seien es etwa 200 gewesen.

Nach dem Tod Nawalnys kam es "zu über 400 Festnahmen" und "um den Leichnam herrscht eine Art Versteckspiel" berichtet ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 19.02.2024 | 2:31 min

Behörden versuchten weiter, die spontanen Gedenkstätten zu zerstören, Blumen wurden in Mülltüten gestopft und abtransportiert. Auch westliche Botschafter legten in Moskau gegenüber der Geheimdienstzentrale an der Lubjanka Blumen nieder und erinnerten an Nawalnys mutigen Widerstand gegen Putin.