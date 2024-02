Alexej Nawalny: In der Ukraine misstrauisch beäugt

Endgültig groß wurde in der Ukraine das Misstrauen gegenüber Nawalny jedoch mit der Annexion der Krim . Im März 2014, nur zwei Tage vor dem international nicht anerkannten Krim-Referendum, mit dem Russland die Einverleibung der Halbinsel zu legitimieren versuchte, schrieb er in seinem Blog, dass die Krim nur durch eine "illegale Entscheidung des Tyrannen Chruschtschow" an die Ukraine gelangte, was Nawalny als "beleidigend für jeden Bewohner der Russischen Föderation" bezeichnete.