Nawalny Mutter sucht in der Arktis nach ihrem toten Sohn

Am Samstag suchte die 69-jährige Ljudmila Nawalnaja in der abgelegenen Region Jamal-Nenzen nördlich des Polarkreises vergeblich.

Die russischen Behörden wollen den Leichnam Nawalnys erst nach Abschluss der Untersuchungen an die Angehörigen übergeben. Der Kremlkritiker ist in russischer Lagerhaft gestorben. 17.02.2024 | 0:25 min

Suche nach totem Sohn im Polarkreis

Zusammen mit Mitgliedern von Nawalnys Anwaltsteam reiste Nawalnaja in die Stadt Charp etwa 1.900 Kilometer nordöstlich von Moskau. Als sie weniger als 24 Stunden nach dem Tod ihres Sohnes dort eintraf, sagten die Beamten, dass Nawalny an einem "plötzlichen Todesfall" gestorben sei, wie Iwan Schdanow von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung sagte. Er ging nicht näher darauf ein.

Der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny hat weltweit Entsetzen und Trauer ausgelöst. In vielen westlichen Städten gab es Proteste vor den russischen Botschaften - auch in Berlin. 17.02.2024 | 0:23 min

Nawalnaja richtet sich an Ermittlungsbehörde

Angestellte des Gefängnisses teilten der Mutter Nawalnys am Samstag mit, sie hätten die Leiche ihres Sohnes nicht. Er sei im Rahmen einer Untersuchung seines Todes in die Stadt Salechard gebracht worden, die etwas mehr als eine Autostunde entfernt liegt.

Als Nawalnaja mit einem der Anwälte ihres Sohnes in der Stadt ankam, mussten sie jedoch feststellen, dass das Leichenschauhaus geschlossen war, wie Nawalnys Team auf seinem Telegram-Kanal schrieb. Der Anwalt rief in der Leichenhalle an und erhielt die Antwort, dort liege der Tote auch nicht.

Nawalny ist im russischen Straflager gestorben. Seine Witwe erfährt auf der Münchner Sicherheitskonferenz von seinem Tod und fordert die Bestrafung Putins. 17.02.2024 | 3:26 min

Daraufhin begab sich Nawalnaja direkt zum Büro des Untersuchungskomitees in Salechard, einer Ermittlungsbehörde. Ein Grüppchen Journalisten beobachtete, wie die 69-Jährige in einem dicken schwarzen Mantel bei Temperaturen von fast minus 25 Grad Celsius zum Büro ging. Gelegentlich ergriff sie den Arm eines ihrer Begleiter, während die Gruppe einen Weg über die mit dicken Schneehaufen gesäumten Straßen bahnte.

Nawalnys Team fühlt sich belogen

Beim Untersuchungskomitee erfuhr sie nach Angaben von Jarmysch, dass die Ursache für den Tod ihres Sohnes noch nicht geklärt sei. Die Beamten eröffneten Nawalnaja, dass die Familie des Politikers seine Leiche erst nach Abschluss weiterer Untersuchungen in Empfang nehmen dürfe. Zunächst sah es so aus, als ob Nawalnaja in ein anderes Leichenschauhaus gehen würde. Stattdessen kehrte sie in ihr Hotel in der Stadt Labytnangi zurück, eine weitere 30-minütige Autofahrt entfernt.