Mithäftling packt aus: Was geschah kurz vor Nawalnys Tod?

Die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta" konnte nach eigenen Angaben mit einem Insassen des Straflagers sprechen. Am Abend vor Nawalnys offiziellem Todestag sei eine seltsame Aufregung in dem Gefängnis ausgebrochen, heißt es in dem Bericht . Plötzlich seien verstärkte Kontrollen und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden. Am nächsten Morgen seien die Kontrollen weitergegangen.